Умер британский певец Крис Ри, автор хита The Road to Hell

В возрасте 74 лет умер британский певец и гитарист Крис Ри, автор многих популярных композиций, самой известной из которых была The Road to Hell. Об этом пишет ВВС News.

«С невероятной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Сегодня он скончался в больнице в окружении своих близких после короткой болезни», — сказано в заявлении семьи музыканта.

Самая известная композиция Криса Ри The Road to Hell вышла на одноименном альбоме, записанном в 1989 году.

До этого, в 1988-м, он снова выпустил свою песню о рождестве Driving Home For Christmas. И с тех пор она постоянно появлялась в британских хит-парадах в рождественский период.

В течение жизни Крис Ри тяжело болел: в 1990-х годах у него диагностирован рак поджелудочной железы, пережил серьезную операцию по удалению многих внутренних органов. У музыканта также обнаружили сахарный диабет первого типа.