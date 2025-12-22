23:45
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Общество

Умер британский певец Крис Ри, автор хита The Road to Hell

Фото из интернета

В возрасте 74 лет умер британский певец и гитарист Крис Ри, автор многих популярных композиций, самой известной из которых была The Road to Hell. Об этом пишет ВВС News.

«С невероятной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Сегодня он скончался в больнице в окружении своих близких после короткой болезни», — сказано в заявлении семьи музыканта.

Самая известная композиция Криса Ри The Road to Hell вышла на одноименном альбоме, записанном в 1989 году.

До этого, в 1988-м, он снова выпустил свою песню о рождестве Driving Home For Christmas. И с тех пор она постоянно появлялась в британских хит-парадах в рождественский период.

В течение жизни Крис Ри тяжело болел: в 1990-х годах у него диагностирован рак поджелудочной железы, пережил серьезную операцию по удалению многих внутренних органов. У музыканта также обнаружили сахарный диабет первого типа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355553/
просмотров: 516
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке скончался художник Чингиз Айдаров
В возрасте 76 лет скончался телеведущий Юрий Николаев
Скончался бывший мэр города Ош Муканбек Алыкулов
СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска»
Умер певец Ефрем Амирамов. Известность ему принесла песня «Молодая»
Умер актер Роберт Редфорд
Умер итальянский модельер Джорджио Армани. Ему был 91 год
Умер композитор Родион Щедрин
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдрахманов
Умер актер Майкл Мэдсен, снимавшийся в фильме «Убить Билла»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
22 декабря, понедельник
23:35
В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо пользователя В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо по...
22:45
Роскомнадзор вновь пригрозил заблокировать WhatsApp
22:30
Умер британский певец Крис Ри, автор хита The Road to Hell
22:23
Новую школу в Чуйском районе проверили на прочность: испытали бетон и кладку
22:00
Бишкекские водители любят оставлять автомобили на тротуарах и зебре