В Кыргызстане определили главные направления школьной реформы

Школьная реформа является важнейшим государственным проектом последних лет, который определит облик страны на 20-30 лет вперед. Об этом на общереспубликанском педагогическом совещании заявил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.
Особое внимание он уделил детям, которые начали обучение в 1-м и 2-м классах. «Я называю их поколением «Алтын казык» — поколением Полярной звезды. Именно они станут хозяевами государства и выведут КР на орбиту процветания и культурного ренессанса», — считает Эдиль Байсалов.
Он заметил, что сердце образовательного процесса — это учитель, который превращает государственные решения в судьбу ребенка. При этом образование остается совместной ответственностью: школа и родители должны выступать союзниками.
Чиновник также отметил главные направления реформы:
-
цифровизация учебных заведений;
-
оснащение классов современной техникой;
-
развитие внешкольного образования;
-
усиление роли государственного языка, истории и географии.
«Ни одна успешная реформа в мире не начиналась с идеального продукта. Все они начинались с выбора пути. Мы этот путь выбрали», — заключил Эдиль Байсалов.