В Кыргызстане определили главные направления школьной реформы

Школьная реформа является важнейшим государственным проектом последних лет, который определит облик страны на 20-30 лет вперед. Об этом на общереспубликанском педагогическом совещании заявил заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов.

Особое внимание он уделил детям, которые начали обучение в 1-м и 2-м классах. «Я называю их поколением «Алтын казык» — поколением Полярной звезды. Именно они станут хозяевами государства и выведут КР на орбиту процветания и культурного ренессанса», — считает Эдиль Байсалов.

Он заметил, что сердце образовательного процесса — это учитель, который превращает государственные решения в судьбу ребенка. При этом образование остается совместной ответственностью: школа и родители должны выступать союзниками.

Чиновник также отметил главные направления реформы:

цифровизация учебных заведений;

оснащение классов современной техникой;

развитие внешкольного образования;

усиление роли государственного языка, истории и географии.

«Ни одна успешная реформа в мире не начиналась с идеального продукта. Все они начинались с выбора пути. Мы этот путь выбрали», — заключил Эдиль Байсалов.