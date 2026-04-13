Общество

В Кочкорском районе построено новое здание школы имени Арабаева на 500 мест

В Кочкорском районе завершено строительство нового здания школы имени Арабаева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства.

По ее данным, новое здание рассчитано на 500 ученических мест. Строительство объекта началось в 2023 году и осуществлялось за счет средств республиканского бюджета. Общая площадь здания составляет 4 тысячи 136 квадратных метров. Школа представляет собой трехэтажное здание, полностью оснащенное необходимыми условиями для комфортного обучения.

Согласно проекту, там предусмотрены лаборатории, библиотека, IT-кабинеты, мастерские и спортивный зал. Также на территории учебного заведения будут обустроены летние спортивные площадки для футбола и волейбола.

В настоящее время в действующей школе из-за нехватки ученических мест обучаются 1 тысяча 800 детей. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит значительно снизить нагрузку и создать более комфортные условия для образовательного процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370084/
ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Жители Новопавловки рискуют лишиться участков из-за строительства дороги
В Кыргызстане водителей авто с линзами и LED-фарами отправляют за справками
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
