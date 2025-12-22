19:02
Люк Коффи: США следует стремиться к укреплению связей с тюркским блоком

В столице США состоялся геополитически значимый визит генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева. Он прибыл в столицу США для встреч с представителями Госдепартамента, членами Конгресса и политическими лидерами. Это был важный визит, который может привести к более тесным отношениям между тюркским миром и США. Об этом говорится в статье старшего научного сотрудника Института Хадсона Люка Коффи, опубликованной Arab News.

Как отмечается, визит последовал за исторической встречей в прошлом месяце президента Дональда Трампа с его центральноазиатскими коллегами в Белом доме по случаю 10-летия формата C5+1, а также за дипломатическим прорывом между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США ранее в этом году. В совокупности эти события подчеркивают растущую стратегическую значимость организации и объясняют актуальность визита генерального секретаря.

Организация тюркских государств, в которую входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, становится все более значимой межправительственной организацией на мировой арене, отмечает Люк Коффи.

Идея формализовать тюркское сотрудничество была предложена еще в 2006 году тогдашним президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В 2009-м страны основали Тюркский совет для укрепления культурных, исторических, языковых и экономических связей.

В 2019 году к организации в качестве полноправного члена присоединился Узбекистан, а Туркменистан, Венгрия и де-факто администрация Северного Кипра участвуют в качестве наблюдателей. Штаб-квартира и секретариат организации находятся в Стамбуле, а регулярные встречи проводятся для углубления сотрудничества между государствами-участниками.

Как отмечается, страны блока расположены в одном из наиболее геополитически значимых регионов мира, в центре евразийского континента, и обладают значительным экономическим и энергетическим потенциалом. В совокупности члены и наблюдатели организации представляют более 158 миллионов человек на территории около 1,64 миллиона квадратных миль с совокупным ВВП, приближающимся к $2 триллионам.

За исключением Турции, все нынешние члены ранее входили в состав Российской империи и позже Советского Союза. С обретением независимости в 1990-х годах эти этнически тюркские государства начали заново открывать и укреплять свою тюркскую идентичность.

Кроме того, за пределами стран – членов организации проживают миллионы представителей тюркских народов, которые находятся под значительным влиянием тюркской «мягкой силы» — прежде всего через телевидение, кино и музыку.

Хотя, как отмечает автор, Организация тюркских государств и занимает относительно скромную долю в мировой экономике, ее стратегическое значение намного превосходит совокупные экономические показатели ее членов. Регион богат нефтью, природным газом и редкоземельными минералами — ресурсами, которые все больше играют центральную роль в глобальных цепочках поставок и экономической безопасности.

«Здесь также расположены некоторые из важнейших транзитных маршрутов и торговых узлов мира, включая турецкие проливы и Средний коридор, соединяющий Европу и Азию, минуя Россию. По этим причинам блок привлекает все большее внимание западных политиков», — отмечает Люк Коффи.

В то время как геополитика Евразии во многом определяется влиянием России и Китая, возрождение тюркской идентичности и расширение роли Организации тюркских государств создают дополнительный стратегический вес на евразийской карте. Организация, изначально основанная на культурной идентичности, постепенно развивалась и достигла ощутимых успехов в экономической интеграции, торговом сотрудничестве и инициативах по развитию транспортной инфраструктуры.

В последнее время начато изучение возможностей сотрудничества в сфере безопасности. В обсуждениях между государствами-членами теперь рассматриваются совместные учения, координация в сфере обороны, и перспективы будущих многосторонних военных учений.

Как подчеркивает автор, сочетание молодой демографии, расширяющихся рынков и выгодного географического положения делает организацию все более значимым игроком в евразийских делах.

Если администрация Трампа серьезно настроена на глобальное лидерство и активное участие, особенно с упором на бизнес, торговлю и экономическую дипломатию, сотрудничество с организациями вроде Организации тюркских государств имеет стратегический смысл. В ее составе — страны, заинтересованные в бизнесе, расширении торговых связей и активном участии в глобальных процессах в качестве самостоятельных игроков.

По мнению Люка Коффи, США следует использовать импульс, созданный недавним взаимодействием администрации Дональда Трампа с Центральной Азией и Южным Кавказом, и стремиться к укреплению американо-тюркских отношений. Одним из возможных шагов может стать проведение саммита на уровне министров иностранных дел, что откроет новые экономические и торговые возможности и усилит стратегическое присутствие США в сердце Евразии. Такой результат будет выгоден всем заинтересованным сторонам.
