14:42
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии

В Санкт-Петербурге начала работать бригада дворников из Индии. В Приморском районе к работе приступила бригада, полностью состоящая из индийских мигрантов. Все 17 человек прошли двухмесячный курс обучения русскому языку и обращению с инвентарем.

СМИ
Фото СМИ

Сообщается, что мигрантов обеспечивают жильем, питанием, одеждой и инвентарем. Работодатель полностью сопровождает их пребывание в России — от помощи в сборе документов и прилете до проживания и выезда через год.

В отделе комплексной уборки АО «Коломяжское» заявили, что работники из Индии «очень трудолюбивые», поэтому эксперимент с привлечением рабочей силы из стран дальнего зарубежья можно продолжить.

По данным «Фонтанки», зарплата дворников из Индии составляет около 100 тысяч рублей, срок работы — год, некоторые планируют остаться в РФ. Один из мигрантов назвал себя разработчиком и рассказал, что в своей стране он трудился «в компаниях вроде Microsoft и использовал новые инструменты — ИИ, чат-боты, GPT и тому подобное».

Напомним, ранее трудовым мигрантам из государств Центральной Азии в Санкт-Петербурге ограничили работу курьерами и доставщиками. Как пояснял губернатор города Александр Беглов, чтобы в том числе вернуть их в коммунальные службы, где ощущается острая нехватка рабочих.

Постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами в Санкт-Петербурге подписано до конца 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355372/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Россию
Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана
Поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов
В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
В Петербурге мигрантам нельзя работать таксистами и курьерами до конца 2026 года
Адвокаты Санкт-Петербурга окажут помощь мигрантам из Узбекистана и Кыргызстана
Во Владивостоке женщину оштрафовали за негативный комментарий о мигрантах
Время пребывания мигрантов в РФ предлагают ограничить сроком трудового договора
Мэр Москвы жестко раскритиковал недовольных мигрантами: возьмите метлу сами
Популярные новости
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
В&nbsp;Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут В Бишкеке начал разрушаться новый асфальт: подрядчиков накажут
В&nbsp;Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в&nbsp;жилмассив &laquo;Киргизия-1&raquo; В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут в жилмассив «Киргизия-1»
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 декабря, воскресенье
14:28
В Турции упал третий за неделю беспилотник В Турции упал третий за неделю беспилотник
14:01
Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии
13:31
Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
13:29
В Майами прошли переговоры с Киевом, теперь идут с делегацией России
13:00
От Ай-Тамги до Мельбурна: как кыргызстанец стал директором школы в Австралии