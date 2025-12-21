Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии

В Санкт-Петербурге начала работать бригада дворников из Индии. В Приморском районе к работе приступила бригада, полностью состоящая из индийских мигрантов. Все 17 человек прошли двухмесячный курс обучения русскому языку и обращению с инвентарем.

Фото СМИ

Сообщается, что мигрантов обеспечивают жильем, питанием, одеждой и инвентарем. Работодатель полностью сопровождает их пребывание в России — от помощи в сборе документов и прилете до проживания и выезда через год.

В отделе комплексной уборки АО «Коломяжское» заявили, что работники из Индии «очень трудолюбивые», поэтому эксперимент с привлечением рабочей силы из стран дальнего зарубежья можно продолжить.

По данным «Фонтанки», зарплата дворников из Индии составляет около 100 тысяч рублей, срок работы — год, некоторые планируют остаться в РФ. Один из мигрантов назвал себя разработчиком и рассказал, что в своей стране он трудился «в компаниях вроде Microsoft и использовал новые инструменты — ИИ, чат-боты, GPT и тому подобное».

Напомним, ранее трудовым мигрантам из государств Центральной Азии в Санкт-Петербурге ограничили работу курьерами и доставщиками. Как пояснял губернатор города Александр Беглов, чтобы в том числе вернуть их в коммунальные службы, где ощущается острая нехватка рабочих.

Постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами в Санкт-Петербурге подписано до конца 2026 года.