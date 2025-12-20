10:26
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Эдиль Байсалов проверил реализацию школьной реформы

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов совершил рабочий выезд в общеобразовательные учреждения Кочкорского района и Балыкчи, где провел совещание с участием представителей педагогического сообщества.

По данным пресс-службы кабмина, рабочая поездка организована в рамках внедрения обновленных государственных образовательных стандартов, обеспечения школ ноутбуками, расширения доступа к цифровым образовательным платформам Министерства просвещения в ходе программы «Алтын казык».

Во время встреч с учителями и руководством школ обсуждены практические вопросы применения новых учебников, использования цифровых образовательных ресурсов и возникающие на местах затруднения и недопонимания.

Отдельное внимание уделено вопросам повышения квалификации педагогических работников посредством онлайн-платформ, разработанных Минпросвещения.

Эдиль Байсалов подчеркнул, что обратная связь от педагогов является ключевым элементом успешной реализации образовательных реформ. И заверил, что все озвученные предложения и замечания будут обобщены и учтены в дальнейшей работе.

В 2025/26 учебном году, напомним, на 12-летнюю программу в Кыргызстане перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов. Учебники по новой программе продолжают печатать, учителей не хватает.
