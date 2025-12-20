В 2026 году число авиапассажиров установит новый рекорд, превысив 5,2 миллиарда. Согласно новому отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2025-м авиаперелеты совершили почти 5 миллиардов пассажиров.

Ожидается, что в следующем году отрасль продолжит рост: прогнозируется увеличение мирового пассажиропотока на 4,4 процента, благодаря чему общее число пассажиров превысит отметку 5,2 миллиарда.

В будущем году также прогнозируется рост на 3,6 процента количества вылетов воздушных судов, а пассажирооборот увеличится на 4,9 процента.

Эксперты отмечают, что эти цифры очевидно свидетельствуют — отрасль не просто восстановилась после пандемии, но и перешагнула докризисный максимум 2019-го, установив новые ориентиры.

В отчете говорится, что с 2024 по 2026 год темпы увеличения пассажирооборота будут превышать рост глобального ВВП лишь в 1,5 раза. Это существенно ниже исторического мультипликатора в 2,3 раза, наблюдавшегося последние 30 лет.

Основная причина — структурные ограничения отрасли, такие как задержки поставок новых самолетов, очередь на техническое обслуживание, а также дефицит кадров. Эти факторы не позволяют авиакомпаниям в полной мере наращивать провозные мощности для удовлетворения растущего спроса.