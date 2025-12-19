20:17
Общество

Около 20 больниц в Кыргызстане получат автономию

С 1 января 2026 года в Кыргызстане запускается пилотный проект по предоставлению автономии ряду организаций здравоохранения. Об этом сообщил и. о. главы Минздрава Каныбек Досмамбетов на встрече с коллективом медицинского центра Ошского государственного университета.

По его словам, в рамках проекта около 20 организаций здравоохранения перейдут на расширенную управленческую и финансовую самостоятельность.

Модель управления, выстроенная в медцентре ОшГУ, может быть использована при реализации этого проекта. Если пилот покажет эффективность, то этот подход может быть масштабирован на всю республику.

Ранее сообщалось, что финансовая автономия позволит государственным больницам оказывать платные услуги, не входящие в пакет госгарантий.

В настоящее время в государственных клиниках оказывают платные услуги согласно прейскуранту, одобренному Антимонопольной службой. «Доходы направляют на оборудование, реагенты, расходные материалы. По итогам 2024 года собрано 1 миллиард 106 миллионов сомов. Этих денег ни на что не хватает. За десять лет эти цены не поднимались», — говорил бывший министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.
