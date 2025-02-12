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Общество

В Ошском государственном университете хотят построить свою клинику

В Ошском государственном университете хотят построить свою клинику. Об этом стало известно в ходе посещения делегации вуза лаборатории Башкирского государственного медицинского университета в межвузовском студенческом кампусе.

Сегодня ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков подписал соглашение о сотрудничестве с этим российским вузом.

«Прежде всего это научное сотрудничество. Наши научные лаборатории в Институте фундаментальной медицины притягивают лучшие умы и молодежь из разных стран. Мы подписали соглашение о сотрудничестве в области науки по совместным программам образования: наши студенты будут вместе развивать передовые направления медицинской науки. Кроме того, Ошский университет строит свою клинику, и наш накопленный опыт в развитии лечебной базы для коллег может быть полезен. Мы продолжим готовить кадры высшей квалификации в области кардиологии, офтальмологии, онкологии для республики, с которой нас связывают большие дружественные связи, — сказал ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Кыргызстанцам также показали Всероссийский центр глазной и пластической хирургии университета, ознакомили с работой Института фундаментальной медицины.

Ректор ОшГУ отметил, что междисциплинарный подход становится все более важным в современной науке и образовании, так как позволяет решать сложные задачи, объединяя знания и методы из разных областей.

В БГМУ сейчас обучается 18 кыргызстанцев.

По словам Кудайберди Кожобекова, он впечатлен возможностями уфимских коллег.

«Подписанное сегодня соглашение предусматривает реализацию академической мобильности студентов и преподавателей, совместные научные работы и публикации. Мы планируем все наши программы сделать совместными. В дальнейшем каждая специальность, каждая кафедра индивидуально между собой будет работать, обсуждать новые проекты. Мы заинтересованы в том, чтобы наши преподаватели и научные сотрудники тоже могли приезжать в лаборатории БГМУ и проводить исследования», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319694/
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