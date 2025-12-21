Афиша Бишкека на неделю: «Щелкунчик», детские шоу и кинопремьеры

13-31 декабря. Ярмарка «Северное сияние»

Вас ждут волшебные новогодние декорации и инсталляции, сказочные фотозоны, мастер-классы для детей, приемная Санта-Клауса с небольшими презентами; интерактивы с веселыми аниматорами; фуд-корт; шоу ростовых кукол, фокусников и ходулистов, марионеток и мимов; выступления бэнда, живая музыка и новогодние DJ сеты; шоу-программа по выходным с ведущим.

ЦО «Кой-Таш», 14.00-22.00.

23-26 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

9-24 декабря. Выставка-ярмарка «Мозаика нашего времени»

«Мозаика нашего времени» — это новогодняя история, написанная руками мастеров. Каждый узор здесь — как снежинка: единственный, неповторимый, созданный с любовью.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

9 декабря — 5 января. В ыставка «Очарование зимы»

Будет представлена коллекция работ известных художников Кыргызстана, передающих атмосферу и вдохновение зимнего сезона.

«Галерея М», 10.00-22.00.

23-26 декабря. Спектакль «Летучий корабль»

Волшебная и музыкальная русская народная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Перед началом спектакля в фойе театра — веселое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой у новогодней елки.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.00.

19 декабря — 4 января. Ярмарка чудес

Праздничная атмосфера, подарки и новогоднее настроение ждут вас.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-22.00.

23 декабря. Сказка «Айболит»

Кто же не любит с детства добрую сказку о замечательном докторе Айболите, главном герое произведения Корнея Ивановича Чуковского?! Да-да, это тот, кто сидит под деревом и лечит всех зверюшек. После спектакля всех ждет представление у елки с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 14.00.

23 декабря. Концерт «Не просто Новый год»

Музыка из кинофильмов «Один дома», «Нарния», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Холодное сердце», «Ну, погоди», «Полярный экспресс», «Хранители снов», «Анастасия», «Кавказская пленница» и всеми любимые новогодние песни прозвучат в исполнении Ne Prosto Orchestra.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

24, 25 декабря. Новогодний мюзикл «Бременские музыканты»

Детей также будет ждать новогодняя дискотека.

НЦДЮ «Сейтек», 10.00, 12.00.

25 декабря. Кинопремьеры

«Агент келин» (комедия). Специальный агент Дия отправляется в село под прикрытием в образе келин, чтобы уничтожить лабораторию по производству синтетических наркотиков. Однако ее тайная миссия раскрывается сноха и золовке, превращая опасную операцию в череду комичных и непредсказуемых семейных ситуаций.

«Контора» (драма). Главарь преступного мира Арсен, жестокий и неуловимый, чувствует себя неприкасаемым. Но сотрудники спецслужбы готовят против него беспрецедентную операцию. Внедрение. Шантаж. Предательство. Скандалы. И главное — эмоциональное испытание для всех: кто готов пожертвовать собой ради правды?

«Три богатыря и свет клином» (мультфильм). Богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал.



«Анаконда» (приключения). Группа друзей отправляется в джунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», их любимого фильма юности. Однако вскоре после начала съемок змея, главная звезда фильма, погибает, и друзьям приходится продвигаться в глубь джунглей, чтобы найти ей замену.

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (мультфильм). Губка Боб отправляется вместе с Патриком в самые глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца. На пути его ждут захватывающие испытания, загадочные морские тайны и новые открытия в подводном мире. Тем временем мистер Крабс и Сквидвард идут по следу Губки Боба и пытаются его спасти.

25, 26 декабря. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — с Эльфом, в пятницу — c Сантой.

Ресторан «Барашек», 19.00.

25-26 декабря. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом. В пятницу спектакль представят звезды балета России.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00 (четверг), 18.30 (пятница).





26 декабря. Клуб любителей кино

Покажут фильм Терренса Малика «The Tree of Life» (2010). Будет небольшая вступительная презентация и обсуждение после просмотра

ololoErkindik, 20.30.

26 декабря. Спектакль «Девочка со спичками»

Мюзикл о надежде, любви и силе человеческого духа. Грустная история со счастливым концом подарит зрителям предновогоднее настроение и надежду на чудо.

Улица Чуйкова, 138, 16.00.

26 декабря. Спектакль «Гринч украл Новый год»

Детей ждет большая игровая и интерактивная елка.

ДТЦ «Таш-Рабат», 17.00.