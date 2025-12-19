15:34
Общество

В Казахстане передвижения мигрантов будет отслеживать единая цифровая система

В Казахстане передвижения мигрантов будет отслеживать единая цифровая система. Ее планируют запустить на базе платформы migration.enbek.kz. Министерство труда и социальной защиты населения страны разработало проект новой концепции миграционной политики до 2030 года.

Система объединит данные МВД, МИД, Минтруда, Миннауки и других ведомств.

Платформа позволит проводить мониторинг передвижения и статус мигрантов, в том числе иностранных студентов и специалистов, прогнозировать потоки и принимать решения быстрее, без дублирования функций между ведомствами, говорится в сообщении.

По сведениям бюро нацстатистики, миграционное сальдо в РК остается положительным: за январь — сентябрь 2025 года в республику прибыли свыше 16 тысяч человек, выехали 5 тысяч 975, большинство из них — из стран СНГ.
