Эксплуатацию дронов в Кыргызстане хотят регулировать по международным стандартам

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект авиационных правил «АПКР-6. Часть IV. Эксплуатация воздушных судов. Беспилотные летательные аппараты».

Документ подготовлен в соответствии с постановлением кабинета министров о делегировании нормотворческих полномочий государственным органам и направлен на приведение национального законодательства в соответствие со стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Проектом предлагается утвердить единые авиационные правила, регулирующие порядок эксплуатации беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана. Они будут обязательны для государственных органов, организаций гражданской авиации и учебных центров.

После утверждения Государственному агентству гражданской авиации при кабмине поручили направить документ в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов и опубликовать его в официальных изданиях.