Перевал Кара-Гоо остается закрытым, а на перевале Ала-Бел действуют ограничения

Пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР информирует о ситуации на перевалах страны.

Так, на перевалах Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош и Долон автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт ранее введенные временные ограничения для большегрузных транспортных средств сняты. В настоящее время наблюдается снег, дорожники в круглосуточном режиме занимаются очисткой дороги и подсыпкой инертных материалов.

Ограничения для большегрузных транспортных средств на перевале Ала-Бел автодороги Бишкек — Ош в настоящее время остаются в силе.

На перевале Чон-Ашуу автодороги Каракол — Энилчек идет снег, наблюдается снежная пурга. Проезд открыт. В случае изменения ситуации будет предоставлена дополнительная информация.

Кроме того, перевал Кара-Гоо на автодороге Казарман — Акталчат временно закрыт до стабилизации погодных условий. Для граждан предусмотрен альтернативный маршрут.

Отметим, что в связи с изменением погодных условий во многих регионах страны идет снег, работа по очистке дорог ведется беспрерывно. Подведомственными министерству дорожно-эксплуатационными предприятиями организовано круглосуточное дежурство, проводится посыпка дорог песчано-соляной смесью.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает водителей сменить летние шины на зимние, иметь при себе необходимый инвентарь и строго соблюдать Правила дорожного движения.