Переход на 12-летку. Новые учебники будут внедрять поэтапно

В рамках перехода на 12-летнее образование новые учебники в школах будут внедрять поэтапно. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный редактор государственного учреждения «Издательский дом «Окуу китеби»» Данияр Ашымов.

По его словам, основой программы по переходу на 12-летку «Алтын казык» является внедрение новых учебно-методических комплексов (УМК) по математике и естественным наукам. Закуплены лицензионные права у международного издательства «Маршал Кавендиш» (Сингапур) по STEM-предметам (математике, химии, биологии, физике) и английскому языку.

УМК включает учебник, рабочую тетрадь для ученика и методическое пособие для учителя.

«В этом учебном году мы внедряем учебники по STEM-предметам для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов с русским и кыргызским языками обучения. Со следующего года планируем обеспечить учеников 3-х, 4-х, 6-х и 8-х классов, чтобы расширить линейку. Также адаптированы и подготовлены учебники по английскому языку с 3-го по 9-й класс. В планах закупить права и внедрить учебники по английскому до 12-го класса, чтобы была полная линейка с 3-го по 12-й класс. В рамках сотрудничества с Россией подготовлены учебники по русскому языку и литературе также для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов», — сказал Данияр Ашымов.

Всего в 2025 году на тиражирование учебников из государственного бюджета направили 744 миллиона сомов.