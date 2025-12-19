Кыргызстанцы могут трудоустроиться в 29 странах мира. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу.

По его словам, это можно сделать через Центр трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда, который также занимается выдачей лицензии частным агентствам занятости.

«Лицензия выдана 198 компаниям, 150 частных агентств ведут деятельность в Кыргызстане. В этом году за рубежом трудоустроились 22 тысяч 259 кыргызстанцев», — добавил он.

В приоритете у граждан КР трудоустройство в Великобритании. Желающие отправляются на сезонные работы. Три года назад, когда начали отправлять в королевоство, квота составляла 2,5 тысячи человек. В этом году получено 10 тысяч квот.