Искусство за решеткой. Как в Бишкеке прошла первая выставка картин осужденных

Государственная служба исполнения наказаний организовала уникальную выставку работ осужденных, которая состоялась в арт-галерее Семена Чуйкова. Эксперты и посетители оценили работы по достоинству.

Культурно-социальное мероприятие «Умуттун кыл калеми» преследовало цель раскрыть творческий потенциал людей, которые, находясь в местах лишения свободы, выбирают путь к созиданию и самовыражению.

По словам организаторов, экспозиция картин необычных художников доступна для посещения только один день. Любую понравившуюся работу можно было купить.

Заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кемель Садыков отметил положительные изменения в отечественной уголовно-исправительной системе. Сегодня, по его словам, большое внимание уделяют вопросам социальной реабилитации и адаптации осужденных. От обеспечения безопасности правопорядка до улучшения условий содержания.

«Трудовая терапия и арт-терапия являются основными средствами исправления и перевоспитания людей. Они показывают свой внутренний мир, где-то даже раскаяния о содеянном. Подобные мероприятия необходимы, потому как мы — общество и будем сталкиваться с результатами труда пенитенциарной системы», — подчеркнул замминистра.

В истории кыргызской уголовно-исправительной системы это первый опыт выставки работ осужденных. Но, судя по спросу на некоторые полотна, все прошло удачно.

Например, картины пожизненно заключенного Вячеслава Абдрашитова пользовались особым интересом. Он много пишет масляными красками о своих душевных переживаниям и мыслях.

Фото пресс-службы ГСИН. Пожизненно заключенный Вячеслав Абдрашитов за работой

Особо ярко выглядит его работа под названием «Путь домой». На ней изображен силуэт человека, уходящего вдаль. Вторая картина «Все люди — братья», отражает коллективное беспокойство за планету Земля, за катаклизмы, влияющие на жизнь всего мира.

«Что-то доброе и хорошее заложено в любом человеке. Проведение подобных мероприятий очень важно для заключенных, это своеобразный стимул к творчеству, чтобы находясь в тех условиях они могли развить свои положительные качества. Ведь кто-то выйдет на свободу и вольется в общество и очень важно, чтобы они не повторяли ошибок», — говорит руководитель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Алексей Зайцев.

Как человек будет осознавать и оплакивать свой грех преступления, так и картины будут меняться. Они станут чище и прекраснее. Алексей Зайцев

По его словам, человек лишенный элементарных мирских удовольствий, приобретает особую потребность и в творчестве может выразить свои чувства. Даже по картине можно определить состояние души осужденного.

Он отметил, что служители православной церкви совершают все таинства и обряды в зонах заключения. «Люди, находящиеся в тюрьмах после посещения религиозных служителей, меняются внутренне», — считает протоиерей.

На этом полотне изображена женщина у юрты. Она готовит еду и ждет домой сына. По словам художника, он часто вспоминает мать, благодаря творчеству его срок отбывается гораздо легче. Канат Осмонкулов

Представитель исправительного учреждения № 8 Канат Осмонкулов рассказал о заключенном уроженце Узбекистана Зайлиддине Эназарове, осужденном за разбой. Он посвятил картину матери, которая готова ждать его несмотря ни на что.

По его словам, материалы для творчества заключенным выдают сотрудники как из собственных средств, так и средств различных благотворительных фондов. Если нужно что-либо индивидуальное, осужденные просят передать это родственников.

Всего на выставке представили 30 картин в разных техниках, 23 из которых выставили на продажу. Как говорят сами организаторы, в первый час работы экспозиции 15 полотен нашли покупателей.