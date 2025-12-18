О мошеннической схеме в мессенджере Telegram предупреждает Нацбанк Кыргызстана

В мессенджере Telegram действует мошенническая схема с использованием ботов «Гулдари | Мамлекеттик жардам» (@Guldari_kredit_bot), «Гулдари | Социалдык кредит» (@credit_guldari_bot). Об этом сообщил Национальный банк Кыргызстана.

По его данным, мошенники, используя различные манипуляции, призывают граждан взять кредиты. Для убедительности демонстрируют поддельные документы с логотипом Национального банка КР.

«Ни в коем случае не доверяйте подобным сообщениям и ни под какими предлогами не переводите деньги незнакомцам! Если возникли сомнения, перепроверьте информацию в официальных источниках», — предупредили в НБ КР.

«Национальный банк не отправляет официальные документы гражданам посредством мессенджеров, не просит перевести деньги, а также не обслуживает физические лица», — отметили в Нацбанке.

Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте банковскую карту и срочно обратитесь в правоохранительные органы.

Номер общественной приемной Национального банка: 0312 61 04 86.