Судейский ценз меняют: стаж, возраст и пенсионные надбавки вынесли на обсуждение

На общественное обсуждение вынесен проект конституционного закона о внесении изменений в документы, регулирующие деятельность Верховного суда и статус судей Кыргызской Республики.

Проектом предлагается уточнить требования к кандидатам в судьи Верховного суда. Возрастной порог остается прежним — от 40 до 70 лет. При этом претендент должен иметь высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» либо степень магистра по направлению «Юриспруденция» при наличии степени бакалавра, владеть государственным и официальным языками, а также иметь не менее 15 лет юридического стажа, в том числе 10 лет — в должности судьи местного суда.

Также документ предусматривает изменения в Закон «О статусе судей». Предлагается закрепить право судьи выйти на пенсию по выслуге лет при наличии не менее 20 лет судейского стажа, независимо от возраста. Для судей, вышедших в отставку или имеющих право на пенсию по выслуге лет, вводятся надбавки к пенсии:

– при стаже от 15 до 20 лет — надбавка в полуторном размере от назначенной пенсии;

– при стаже от 20 до 25 лет — двойной размер;

– при стаже от 25 лет и более — надбавка в 2,5-кратном размере.