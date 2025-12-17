14:50
Общество

Первые итоги работы приложения мигрантского контроля «Амина» подвели в Москве

Первые итоги работы приложения мигрантского контроля «Амина» подвели в Москве. По данным Главного управления МВД РФ по столице, более 139 тысяч мигрантов были сняты с учета полицией в Москве из-за отсутствия геоданных.

Фото иллюстративное

Полицейские напомнили, что при отсутствии геоданных в течение трех рабочих дней с момента последнего мониторинга мигрант снимается с учета, что влечет за собой внесение его в реестр контролируемых лиц.

Также проинформировано о регулярных точечных проверках на улице с использованием информации из приложения. «Амина» позволяет быстро получать необходимую информацию и оперативно прибыть на место при подозрении или поступлении сигналов о потенциальных правонарушениях.

«Специальное мобильное приложение «Амина» — элемент цифровой реформы миграционного контроля», подчеркнули в полиции.

Напомним, пилотный проект стартовал в Подмосковье с 1 сентября этого года. Установка мобильного приложения «Амина» обязательна для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу Москве Игорь Дудник отметил, что благодаря «Амине», компетентные службы смогут получать данные о местонахождении трудовых мигрантов в Московском регионе. Это способствует усилению контроля за безопасностью и профилактики правонарушений со стороны недобросовестных гостей.

При этом игнорирование передачи данных через приложение «Амина» трудового мигранта ждет наказание вплоть до выдворения из России.

«У нас достаточное количество иностранных граждан, которые указали одно место сна и отдыха, а фактически там не проживали. При прохождении второго этапа операции «Нелегал» мы выявили 440 иностранных граждан. Это была апробация того, как с помощью системы «Амина» можно выявлять таких граждан», — сказал он.
