Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию

Новая концепция государственной миграционной политики России, которая предполагает цифровизацию контроля трудовой миграции, поможет обеспечить работодателю больше свободы. Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения Целей устойчивого развития Борис Титов.

«Должен подчеркнуть, что цифровой контроль — это не самоцель, а инструмент. Крайне полезный инструмент для реализации важнейших задач. Если государство будет знать (не по заявке, а по факту) и место работы, и место реального проживания мигранта, у него появятся возможности менять сам подход к трудовой миграции. Работодатели нуждаются в большей свободе, в меньшей зарегулированности процесса, в смещении фокуса с «разрешительной» бюрократии на двусторонние контакты с иностранной рабочей силой», — сказал он.

Борис Титов добавил, что в Москве и Подмосковье новая система уже работает, а для остальных регионов скоро будет расписан календарный план. Он также выразил надежду на то, что в будущем получится максимально упростить заключение трудовых контрактов до года, когда цифровой контроль будет налажен.

«Без семей, без социалки, без гражданства — без всего того, что так беспокоит общество. Все технические возможности отследить, чтобы мигрант провел в России не дольше положенных 365 дней, будут в наличии. Надеюсь, что в острой ситуации с трудовыми ресурсами нужные шаги будут сделаны», — добавил спецпредставитель президента РФ.

Напомним, с 1 сентября в Москве и Московской области ввели экспериментальный режим учета местонахождения иностранцев, в том числе граждан Кыргызской Республики, который заменит действующий миграционный учет. Иностранцы, которые приезжают в регион с целью «работа», в обязательном порядке устанавливают специальное мобильное приложение «Амина».

«Амина» позволяет зарегистрироваться по адресу многофункционального миграционного центра Москвы (далее — ММЦ «Сахарово») и удаленно уведомлять органы внутренних дел о месте фактического проживания, которое иностранец регулярно использует для сна и отдыха. В случае смены места проживания иностранцу необходимо через интерфейс мобильного приложения внести соответствующие изменения.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Ее результатами должны стать, в частности, снижение числа незаконно находящихся в РФ иностранцев, уменьшение уровня преступности с их участием, снижение доли детей мигрантов, не посещающих школы, увеличение доли иностранных студентов в российских вузах и «повышение числа иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переселившихся в Россию на постоянное место жительства».