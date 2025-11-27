МВД России: Мигранты в Москве должны каждый день заходить в приложение «Амина»

Трудовые мигранты, прибывшие в Москву и одноименную область, обязаны ежедневно заходить в приложение «Амина», отслеживающее местоположение иностранцев, и проверять работу своей геолокации. Отсутствие сведений о геолокации более трех рабочих дней может привести к снятию их с учета и включению в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает RTVI.

«Необходимо подключить push-уведомления, через которые мобильное приложение будет информировать иностранца о непоступлении данных», — заявил временно исполняющий обязанности начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по столице Игорь Дудник.

Если иностранный специалист приезжает в регион, где приложение еще не функционирует, он подлежит миграционному учету по фактическому адресу пребывания. Однако после возвращения в Московский регион мигранту необходимо снова встать на учет через мобильное приложение.

Напомним, в ноябре заканчивается период, когда иностранцы могут встать на учет в «Амине», в противном случае их будут выдворять. Регистрация через приложение заменяет личные визиты в подразделения МВД и уведомления со стороны принимающих жилье граждан. Данные об адресе проживания и его смене теперь мигранты передают самостоятельно через «Амину». Отсутствие сведений о геолокации более трех рабочих дней может привести к снятию с учета и включению в реестр контролируемых лиц.

Параллельно во всех московских аэропортах действует система обязательной биометрической идентификации для иностранцев: фотографирование и дактилоскопия при въезде и выезде. Исключения предусмотрены для граждан Беларуси, дипломатов, сотрудников международных организаций и детей младше шести лет.

Для авторизации в «Амине» требуется электронная карта иностранца, которая действует с конца 2024 года. По ней сотрудники полиции могут проверить сведения о дактилоскопии, медосвидетельствовании, оплате патента и возможных ограничениях.