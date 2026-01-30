Для туристов в Кыргызстане создадут единое цифровое приложение

В Министерстве цифрового развития подписаны ключевые документы, дающие старт проекту Tunduk travel — национальной цифровой платформе для туристов.

В проекте участвуют департамент туризма при Минэкономики, Фонд поддержки и развития туризма, а также ОАО «Тундук», которое станет техническим оператором платформы. Именно на его базе будет выстроена цифровая инфраструктура сервиса.

В департаменте туризма рассказали 24.kg, как новый сервис упростит и обезопасит путешествие туриста в Кыргызстан.

Приложение Tunduk travel задумано как принцип «единого окна». В нем туристы смогут получать государственные и сервисные услуги, полезную информацию, а также доступ к бизнес-сервисам. Платформа будет развиваться поэтапно — сначала запуск основных функций, затем тестирование и постепенное расширение возможностей.

Особое внимание в проекте уделяется безопасности. Платформа будет защищать персональные данные пользователей, обеспечивать безопасный обмен информацией между ведомствами, а также помогать туристам в экстренных ситуациях.

Пользователи смогут заранее получать информацию о правилах пребывания в стране, маршрутах, погодных условиях и зонах доступа, а при необходимости быстро связаться с экстренными службами.

В ведомстве отмечают, что Tunduk travel — это не разовый IT-продукт, а долгосрочная государственная цифровая экосистема. Она будет развиваться вместе с туристической отраслью республики и станет инструментом для повышения удобства, безопасности и качества туризма в КР.

Реализация проекта направлена на упрощение пути туриста — от въезда в страну до завершения поездки, а также на развитие туристического бизнеса и повышение прозрачности в отрасли.