Общество

В МИД КР считают российское приложение «Амина» упрощением для мигрантов

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи депутат Гулшаркан Култаева отметила, что мигранты из Кыргызстана, находящиеся в России, испытывают сложности из-за приложения «Амина».

«Человек в течение трех дней должен через приложение указывать свой адрес регистрации, иначе он попадает в черный список, далее его могут депортировать. Через приложение отслеживают местоположение. А если человек, например, водит фуру, он может уехать на пять дней, а по возвращении уже оказывается в черном списке. Мигранты испытывают сложности. По правилам ЕАЭС предусмотрено свободное передвижение рабочей силы. Но сейчас эти нормы не работают. Тогда нужно составлять с Россией такие же соглашения, как с другими иностранными странами, для отправки мигрантов на работу», — считает депутат.

Первые итоги работы приложения мигрантского контроля «Амина» подвели в Москве

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев выразил мнение, что приложение «Амина» облегчило процесс учета для мигрантов.

«В Москве и Московской области работает пилотный проект — приложение «Амина». Раньше мигранты ходили в паспортный стол и вставали на учет, сейчас они могут это сделать через приложение. Это очень облегчило процесс, стало меньше бюрократии. На встрече с российской стороной в декабре 2025 года они сказали, что некоторые требования смягчат, а другие — наоборот, ужесточат», — сказал замминистра.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что работы по решению проблем мигрантов, проводятся.

Пилотный проект стартовал в Подмосковье с 1 сентября 2025 года. Установка мобильного приложения «Амина» обязательна для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы и Украины, приезжающих в Москву и Московскую область для работы.
