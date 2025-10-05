18:10
Происшествия

На Запорожской АЭС серьезная ситуация для ядерной безопасности — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС сложилась «серьезная ситуация для ядерной безопасности» из-за отключения внешнего электроснабжения

Отключение длится уже десять дней. По данным МАГАТЭ, это самый продолжительный подобный инцидент с начала конфликта. Сейчас станция работает исключительно на аварийных дизель-генераторах.

МАГАТЭ
Фото МАГАТЭ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озабочен ситуацией на Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину проявить политическую волю и принять все необходимые меры для предотвращения эскалации ситуации.

Отключение энергоснабжения ЗАЭС произошло 23 сентября в результате повреждения высоковольтной линии электропередачи. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах прилегающих к Запорожской АЭС территорий.
