Общество

О причинах сбоев в мобильном приложении «Тундук» рассказали чиновники

Более 3 миллионов кыргызстанцев пользуются мобильным приложением «Тундук», из них 800 тысяч новых пользователей появилось в 2025 году. Информация об этом прозвучала в эфире «Биринчи радио».

Председатель правления ОАО «Тундук» Адилет Жумаева признала, что случаются сбои и нельзя говорить об идеальной работе на 100 процентов.

«В основном сбои связаны с обновлением процессов и изменением функций. Сделать это в ночное время не всегда получается, поэтому работа приходится на утреннее или вечернее время, когда многие используют мобильное приложение. Такого рода вещи нам нужны, чтобы мы могли улучшать наш сервис», — пояснила она.

Адилет Жумаева подчеркнула, что сбои носят временный характер.
