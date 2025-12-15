В Бишкеке зажгли новогоднюю елку

В Бишкеке главную новогоднюю елку страны торжественно зажгли градоначальник Айбек Джунушалиев и заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов. Перед церемонией на сцене возле памятника Манасу прошло театрализованное представление с огненным шоу и фейерверками.
Несмотря на морозную погоду, центральная площадь Бишкека была заполнена людьми. Мэр столицы рассказал о достижениях муниципалитета, о развитии и преображении столицы.
Он добавил, что муниципалитет продолжает реализацию городских проектов, уделяя внимание комфорту, безопасности и бережному использованию ресурсов. Следующий 2026 год огненной лошади — символ свободы, силы, активности и ярких перемен. Он выразил уверенность, что в наступающем году столица станет пространством новых возможностей, динамичного развития и смелых решений, где перемены будут направлены на благо жителей и будущее нашей столицы.
Концертная шоу-программа открылась песней, ставшей гимном столицы «Бишкегим», которую исполнил народный ансамбль «Семетей». А самой яркой звездочкой вечера стала Насыйкат Баймырзаева, девочка учится в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Она готовится ко второй сложной операции на глаза, но несмотря на это, юная певица все равно пришла поздравить бишкекчан с наступающим Новым годом.
Студентка Эльзат отметила, что у нее не было предновогоднего настроения пока она не пришла на площадь, видя радостные лица детей и взрослых, ей стало гораздо веселее.
А градоначальник добавил, что в новогоднюю ночь бишкекчан и гостей столицы ждет не менее интересная и зажигательная шоу-программа и елка будет радовать в новогоднюю ночь.