В Бишкеке зажгли новогоднюю елку

В Бишкеке главную новогоднюю елку страны торжественно зажгли градоначальник Айбек Джунушалиев и заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Жылдызбек Абдраимов. Перед церемонией на сцене возле памятника Манасу прошло театрализованное представление с огненным шоу и фейерверками.

Несмотря на морозную погоду, центральная площадь Бишкека была заполнена людьми. Мэр столицы рассказал о достижениях муниципалитета, о развитии и преображении столицы.

«Символическое зажжение елки напоминает нам о том, как важно создавать светлое и уютное пространство в самом сердце страны. Этот праздник объединяет жителей всех возрастов и вдохновляет заботой и любовью к нашему родному городу», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что муниципалитет продолжает реализацию городских проектов, уделяя внимание комфорту, безопасности и бережному использованию ресурсов. Следующий 2026 год огненной лошади — символ свободы, силы, активности и ярких перемен. Он выразил уверенность, что в наступающем году столица станет пространством новых возможностей, динамичного развития и смелых решений, где перемены будут направлены на благо жителей и будущее нашей столицы.

Под общий обратный отсчет чиновники нажали на кнопку пуска и под восторженные аплодисменты зажгли новогоднюю 35-метровую елку.

Концертная шоу-программа открылась песней, ставшей гимном столицы «Бишкегим», которую исполнил народный ансамбль «Семетей». А самой яркой звездочкой вечера стала Насыйкат Баймырзаева, девочка учится в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Она готовится ко второй сложной операции на глаза, но несмотря на это, юная певица все равно пришла поздравить бишкекчан с наступающим Новым годом.

«Мы пришли посмотреть на нашу городскую елочку и хотим пожелать всем кыргызстанцам в наступающем году мира, счастья и благополучия», — поделилась впечатлениями горожанка Оксана.

Студентка Эльзат отметила, что у нее не было предновогоднего настроения пока она не пришла на площадь, видя радостные лица детей и взрослых, ей стало гораздо веселее.

А градоначальник добавил, что в новогоднюю ночь бишкекчан и гостей столицы ждет не менее интересная и зажигательная шоу-программа и елка будет радовать в новогоднюю ночь.