01:06
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Общество

Главную елку страны зажгут сегодня: порядок обеспечит тысяча милиционеров

Сегодня на центральной площади Ала-Тоо зажгут главную новогоднюю елку страны. Общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятия обеспечат свыше 1 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

Отмечается, что сотрудники ГУВД, районных управлений внутренних дел, полка Патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.

В милиции отметили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.

ГУВД Бишкека обращается к гражданам с просьбой соблюдать общественный порядок, Правила дорожного движения, внимательно относиться к личным вещам, а также проявлять особую осторожность в отношении детей и не оставлять их без присмотра в местах массового скопления людей.

В случае чрезвычайных ситуаций или противоправных действий граждан просят незамедлительно сообщать по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354671/
просмотров: 1644
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
В Бишкеке проверили школы из-за сообщений о «минировании» — ложная тревога
Зажжение елки. Центральную площадь Бишкека временно перекроют
Где красивее елка — в Бишкеке или Оше? Итоги голосования
Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос
В Бишкеке эвакуировали две школы из-за сообщения о бомбе
Главную елку Бишкека зажгут 15 декабря
В Оше установили новогоднюю елку. Пока ее украшают, дорогу перед мэрией закроют
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
В Бишкеке иностранец порвал 50 сомов на камеру. Его выдворяют из страны
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
16 декабря, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 декабря, понедельник
23:39
Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени
22:41
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
22:26
Бронзового призера Олимпиады из Казахстана отправили в колонию
22:03
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
21:40
Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея