Главную елку страны зажгут сегодня: порядок обеспечит тысяча милиционеров

Сегодня на центральной площади Ала-Тоо зажгут главную новогоднюю елку страны. Общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятия обеспечат свыше 1 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Отмечается, что сотрудники ГУВД, районных управлений внутренних дел, полка Патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.
В милиции отметили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.
В случае чрезвычайных ситуаций или противоправных действий граждан просят незамедлительно сообщать по телефону 102.