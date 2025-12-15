Главную елку страны зажгут сегодня: порядок обеспечит тысяча милиционеров

Сегодня на центральной площади Ала-Тоо зажгут главную новогоднюю елку страны. Общественный порядок и безопасность граждан во время мероприятия обеспечат свыше 1 тысячи сотрудников милиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отмечается, что сотрудники ГУВД, районных управлений внутренних дел, полка Патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме.

В милиции отметили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.

ГУВД Бишкека обращается к гражданам с просьбой соблюдать общественный порядок, Правила дорожного движения, внимательно относиться к личным вещам, а также проявлять особую осторожность в отношении детей и не оставлять их без присмотра в местах массового скопления людей.

В случае чрезвычайных ситуаций или противоправных действий граждан просят незамедлительно сообщать по телефону 102.