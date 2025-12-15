14:05
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов

В Бишкеке прошла экспертная встреча, собравшая сотрудников госорганов, экспертного сообщества, международных партнеров и представителей бизнеса для обсуждения одной из важнейших тем страны — будущего пенсионной системы. Об этом сообщает Социальный фонд.

По его данным, система, которая сегодня обеспечивает достойную старость граждан, стала центром открытого и честного разговора о том, как сделать ее справедливее, сильнее и устойчивее.

В ходе мероприятия отмечено, что за последние годы удалось добиться ощутимых сдвигов. Повышение размера пенсий, улучшение администрирования, цифровизация услуг, снижение нагрузки на граждан — все это уже помогает людям чувствовать большую стабильность.

Развитие накопительного компонента пенсионной системы не только повысило привлекательность пенсионной системы, но и косвенно стимулировало рынок строительства, поддержало застрахованных лиц в случаях безработицы и болезни, заметили в Соцфонде.

Также подчеркнуто, что в 2025-м только на выплату пенсий предусматривается направить 110,9 миллиарда сомов, а средняя пенсия выросла до 11 тысяч 300 сомов. За последние годы размеры пенсий значительно повысились. Только за последние четыре года на их повышение направлено порядка 60 миллиардов сомов.

Между тем участники мероприятия отметили, что перед пенсионной системой есть еще много вызовов и задач, таких как демографические вызовы, неформальная занятость, миграция, неполноценный охват сельхозсектора и самозанятых. Эти факторы и предпосылки требуют непрерывных и обдуманных решений.

В этой связи необходимы разработка и принятие новой стратегии развития пенсионной системы до 2040 года, где будут определены основные направления и пути совершенствования системы. В Социальном фонде добавили, что работа в этом направлении продолжается без перерыва, и последующие этапы реформ направлены именно на решение этих задач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354611/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
За 10 месяцев пенсия назначена 50 тысячам 495 гражданам Кыргызстана
За 10 месяцев более 226 тысяч человек получили средства пенсионных накоплений
Эрмек Казаков стал заместителем главы Социального фонда Кыргызстана
Пожилых все больше. Как в Кыргызстане обеспечат устойчивость пенсионной системы
Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Почти 6 тысяч обращений от граждан поступило в Соцфонд. На что жалуются
В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов
Новые правила выплаты пенсионных накоплений утвердил кабмин Кыргызстана
Многодетные кыргызстанки в высокогорье смогут выходить на пенсию без стажа
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
Новогодние каникулы в&nbsp;Кыргызстане планируют продлить до&nbsp;12&nbsp;января Новогодние каникулы в Кыргызстане планируют продлить до 12 января
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
14:00
Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 месяцев 2025 года Инфляция догоняет рост экономики Кыргызстана: итоги 11 ...
13:58
Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
13:51
Педагог бишкекской школы заразилась туберкулезом, контактных учеников обследуют
13:51
Теракт в Сиднее. Нападавшими на людей на пляже были отец и сын
13:44
90-летие Нацмузея ИЗО. Состоится премьера уникального спектакля «Репетиция»