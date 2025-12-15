В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов

В Бишкеке прошла экспертная встреча, собравшая сотрудников госорганов, экспертного сообщества, международных партнеров и представителей бизнеса для обсуждения одной из важнейших тем страны — будущего пенсионной системы. Об этом сообщает Социальный фонд.

По его данным, система, которая сегодня обеспечивает достойную старость граждан, стала центром открытого и честного разговора о том, как сделать ее справедливее, сильнее и устойчивее.

В ходе мероприятия отмечено, что за последние годы удалось добиться ощутимых сдвигов. Повышение размера пенсий, улучшение администрирования, цифровизация услуг, снижение нагрузки на граждан — все это уже помогает людям чувствовать большую стабильность.

Развитие накопительного компонента пенсионной системы не только повысило привлекательность пенсионной системы, но и косвенно стимулировало рынок строительства, поддержало застрахованных лиц в случаях безработицы и болезни, заметили в Соцфонде.

Также подчеркнуто, что в 2025-м только на выплату пенсий предусматривается направить 110,9 миллиарда сомов, а средняя пенсия выросла до 11 тысяч 300 сомов. За последние годы размеры пенсий значительно повысились. Только за последние четыре года на их повышение направлено порядка 60 миллиардов сомов.

Между тем участники мероприятия отметили, что перед пенсионной системой есть еще много вызовов и задач, таких как демографические вызовы, неформальная занятость, миграция, неполноценный охват сельхозсектора и самозанятых. Эти факторы и предпосылки требуют непрерывных и обдуманных решений.

В этой связи необходимы разработка и принятие новой стратегии развития пенсионной системы до 2040 года, где будут определены основные направления и пути совершенствования системы. В Социальном фонде добавили, что работа в этом направлении продолжается без перерыва, и последующие этапы реформ направлены именно на решение этих задач.