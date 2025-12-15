В Кыргызстане средняя пенсия составляет 11 тысяч 300 сомов

В Бишкеке прошла экспертная встреча, собравшая сотрудников госорганов, экспертного сообщества, международных партнеров и представителей бизнеса для обсуждения одной из важнейших тем страны — будущего пенсионной системы. Об этом сообщает Социальный фонд.
По его данным, система, которая сегодня обеспечивает достойную старость граждан, стала центром открытого и честного разговора о том, как сделать ее справедливее, сильнее и устойчивее.
В ходе мероприятия отмечено, что за последние годы удалось добиться ощутимых сдвигов. Повышение размера пенсий, улучшение администрирования, цифровизация услуг, снижение нагрузки на граждан — все это уже помогает людям чувствовать большую стабильность.
Развитие накопительного компонента пенсионной системы не только повысило привлекательность пенсионной системы, но и косвенно стимулировало рынок строительства, поддержало застрахованных лиц в случаях безработицы и болезни, заметили в Соцфонде.
Между тем участники мероприятия отметили, что перед пенсионной системой есть еще много вызовов и задач, таких как демографические вызовы, неформальная занятость, миграция, неполноценный охват сельхозсектора и самозанятых. Эти факторы и предпосылки требуют непрерывных и обдуманных решений.
В этой связи необходимы разработка и принятие новой стратегии развития пенсионной системы до 2040 года, где будут определены основные направления и пути совершенствования системы. В Социальном фонде добавили, что работа в этом направлении продолжается без перерыва, и последующие этапы реформ направлены именно на решение этих задач.