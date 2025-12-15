ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется

Доступность возобновляемых водных ресурсов на душу населения продолжает снижаться и упала еще на 7 процентов за последние десять лет. Об этом свидетельствуют сведения нового обзора базы данных AQUASTAT, опубликованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО).

По информации Службы новостей ООН, речь о пресноводных ресурсах, ежегодно обновляющихся в результате естественного гидрологического цикла.

По данным ФАО, Центральная Азия потеряла 12 процентов доступных возобновляемых ресурсов воды на душу населения с 2015 года. Это является одним из самых высоких показателей в мире.

Чтобы измерить уровень нехватки воды, эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации используют такой показатель, как «водный стресс», или уровень нагрузки на водные ресурсы. Он отражает процентное соотношение забора воды к ее запасам. Центральная Азия сталкивается с «водным стрессом» из-за структуры водопользования: 82 процента всех изъятий влаги в регионе приходится на сельское хозяйство.

Несмотря на это, по сведениям ФАО, в ЦА зафиксированы положительные тенденции в управлении ресурсами. Так, общий объем изъятий пресной воды сократился на 9 процентов (со 123 миллионов кубометров в 2015 году до 112 миллионов в 2022-м), а уровень «водного стресса» снизился с 76,8 до 70,2 процента — уменьшение на 8,6 процента.

Обзор данных показывает, что давление на пресноводные ресурсы растет во всех частях мира.

В 2022 году уровень среднего «водного стресса» в мире достиг 18 процентов, однако в ряде регионов он значительно выше:

Северная Африка — 121 процент;

Южная Азия — 76,7 процента;

Центральная Азия — 70,2 процента;

Западная Азия — 65,1 процента.

Высокий уровень «стресса» означает, что ежегодные изъятия воды приближаются или превышают объем природного восполнения. Это ставит под угрозу устойчивость водных экосистем и экономик.

ФАО отмечает, что сельское хозяйство по-прежнему является крупнейшим сектором водопользования в мире.

При этом Европа и Северная Америка используют относительно небольшую долю воды в сельском хозяйстве — 34 процента, но отвечают почти за половину мировых промышленных изъятий (47 процентов).

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации, улучшения в области эффективности водопользования заметны в нескольких регионах, в том числе в Центральной Азии. Однако высокий уровень «стресса» в большинстве засушливых регионов подчеркивает необходимость долгосрочной адаптации и устойчивого управления.