Жители обеспокоены предстоящей добычей золота на озере Кызыл-Кол в Чычкане

Местные жители глубоко обеспокоены планами разведки и добычи золота на озере Кызыл-Кол в Чычканском ущелье, среди ледников и высокогорных снежников, пастбищ. Об этом сообщила гидролог Гульбара Оморова.

По ее словам, они в отчаянии и очень просят, чтобы их голос был услышан на самом высоком уровне: руководство страны должно знать о рисках экологической катастрофы и загрязнения водных ресурсов, в том числе рек Чычкан, Бала-Чычкан и источников, родников в этом ущелье.

«Вода для питья 40-тысячного города Токтогул поступает из реки Бала-Чычкан, которая берет начало именно в тех ледниках, где проводятся разведывательные работы и планируется добыча золота. Потеря этих ледников грозит не только экологии, но и жизни и здоровью тысяч людей, уничтожением диких животных и утратой уникального биоразнообразия флоры и фауны. Мы все знаем, что ущелье Чычкан и район озера Кызыл-Кол имеют официальный охранный статус еще с 1972 года. Постановлением Совета министров Киргизской ССР № 532 от 1972 года здесь был создан Чычканский государственный зоологический заказник. Также игнорируется официальное постановление «Об утверждении пользователей охотничьих угодий Джалал-Абадской области» от 28 июня 2005 года», — считает Гульбара Оморова.

Она отметила, что Чычканский государственный зоологический заказник является государственным и относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Его основная цель — охрана диких животных, включая редкие и занесенные в Красную книгу виды, сохранение мест их обитания и защита экосистем ущелья и водных ресурсов ущелья Чычкан.

Эта территория является особо охраняемой природной территорией, где запрещены:

— геологоразведочные работы, взрывные работы;

— добыча полезных ископаемых (включая золото);

— бурение, прокладка дорог, разрушение русел рек;

— любая деятельность, угрожающая воде, ледникам и экосистемам;

— деятельность, нарушающая гидрологический режим (реки, озера, источники).

Какие законы нарушаются?

1. Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» — запрещает недропользование в заказниках.

2. Водный кодекс КР — ледники, истоки рек и горные озера относятся к водному фонду и подлежат особой охране.

3. Закон КР «Об охране окружающей среды» — запрещает деятельность с риском необратимого экологического ущерба.

4. Закон КР «О недрах» -не допускает лицензирование, если есть угроза воде и экосистемам.

5. Закон КР «Об экологической экспертизе».

«Любые такие проекты незаконны без положительной государственной экологической экспертизы и общественных слушаний», — добавила Гульбара Оморова.

Гляциолог утверждает, что лицензия на разведку и добычу золота не должна была выдаваться без прозрачного и законного процесса. «Как могла быть выдана лицензия на разведку в государственном зоологическом заказнике, имеющем статус ООПТ? Где результаты государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и технико-экономического обоснования? Какие еще экспертизы и согласования должны были быть проведены перед выдачей разрешения? Такое решение ставит под угрозу экосистему, диких животных и уникальное биоразнообразие более 300 гектаров земли!» — добавила Гульбара Оморова.