Октябрьской райпрокуратуре в Бишкеке построили новое здание

Октябрьской районной прокуратуре в Бишкеке построили новое здание. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, открытие нового здания является одним из важных результатов работы.

«Эта работа направлена на укрепление законности в стране. Ввод объекта в эксплуатацию — это не просто завершение строительных работ, а значимый шаг на пути к укреплению законности и справедливости, а также отражение эффективной деятельности руководства государства. Новое административное здание построено в соответствии с современными требованиями и создает необходимые условия для эффективной работы сотрудников и качественного обслуживания граждан», — говорится в сообщении.
