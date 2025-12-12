На перевалах Кыргызстана дороги расчищены и открыты

Сегодня дороги на перевалах страны открыты, ограничений для движения транспорта нет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, на перевале Ала-Бель автодороги Бишкек — Ош ранее введенное ограничение для большегрузных автомобилей снято. На перевале Тоо-Ашуу пасмурно, движение открыто, ограничений нет.

На перевале Соок трассы Барскоон — Ак-Шыйрак погода ясная, дорога открыта. На трассе Каракол — Энильчек дорожники расчистили последствия от сошедшей снежной лавины, движение восстановлено. В настоящее время ведутся работы по расширению проезжей части.

На участке с 53-го по 61-й километр автодороги Ош — Сары-Таш — Иркештам образовалась искусственная пробка. Ситуация оперативно урегулирована дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП) № 959. Трасса открыта.

На перевале Отмок автодороги Суусамыр — Талас — Тараз пасмурно, она открыта. Перевал Кара-Гоо на трассе Казарман — Акталчат закрыт до стабилизации погодных условий. Для граждан предусмотрен альтернативный маршрут.

Минтранс призывает водителей менять летние шины на зимние, иметь при себе необходимый инвентарь и строго соблюдать Правила дорожного движения.