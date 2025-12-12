В Иране проходит Неделя чествования женщин

В Иране 6-12 декабря проходит Неделя чествования женщин.

В рамках этого мероприятия доктор международных отношений Тегеранского университета Мохаммад Реза Салехи рассказал 24.kg о положении женщин в современном иранском обществе.

По его словам, иранские женщины играли ключевую роль в росте и развитии страны.

«Благодаря преданности делу, творчеству и удивительной стойкости женщины смогли осуществить важные преобразования. Активно участвуя в таких сферах, как наука, культура, экономика, спорт, политика и социальная жизнь, они не только формировали путь развития общества, но и сохраняли свою жизненно важную роль в семье. Их вклад открывал новые пути к устойчивому развитию и социальному прогрессу», — говорит Мохаммад Реза Салехи.

Говоря о просвещении, он отметил, что, согласно прогрессивным принципам Конституции, система образования Ирана обеспечивает бесплатное обучение до конца средней школы и равный доступ к высшему образованию для всех.

«Кроме того, политические рамки, такие как Хартия прав и обязанностей женщин, а также новаторские законы, касающиеся образования женщин, способствовали сокращению гендерного разрыва и созданию равных возможностей в обучении. Достигнутые успехи позволили Ирану сделать уверенные шаги в направлении образовательной справедливости и расширения возможностей женщин, став успешным примером в этой области.

Доля женщин в высшем образовании является весьма впечатляющей. Согласно достоверным данным, в 2022 году уровень зачисления девушек в иранские университеты составлял около 59,1 процента.

Другими словами, более половины студентов в университетах — женщины. Это свидетельствует о равных возможностях в получении высшего образования. Если полвека назад присутствие женщин в высших учебных заведениях было весьма ограниченным, то сегодня число студенток увеличилось более чем в 56 раз.

Кроме того, женщины присутствуют и в научной среде как преподаватели. По данным статистических институтов, в 2020-м около 34 процентов профессорско-преподавательского состава университетов Ирана составляли женщины. Это говорит о том, что женщины — не только студенты, но и преподаватели, исследователи и академические кадры, являющиеся частью системы производства знаний в стране», — рассказал Мохаммад Реза Салехи.

Для поддержки талантливой молодежи учрежден Национальный фонд одаренных студентов, предоставляющий особые возможности для развития их способностей. Девушки смогли занять 16 тысяч из 62 тысяч бюджетных мест, предоставленных этим фондом.

Доктор международных отношений заметил, что в соответствии с законами Ирана политическое участие и доступ к руководящим должностям являются правом женщин.

«В последние годы предприняты важные шаги для увеличения их присутствия на ключевых государственных и руководящих должностях на основе принципов справедливости и компетентности. В результате доля женщин-руководителей в государственных учреждениях выросла с 12 до 30 процентов.

К концу 2022 года среди 2 миллионов 246 тысяч 397 штатных, наемных и временных сотрудников государственных организаций 56 процентов составляли мужчины и 44 процента — женщины. К концу 2024-го это соотношение изменилось на 55 процентов мужчин и 45 процентов женщин, что свидетельствует о явной приверженности гендерному равенству», — подчеркнул он.

По данным Мохаммада Резы Салехи, число женщин на руководящих позициях в Иране с 2020 по 2023 год более чем удвоилось — с 19 тысяч 597 до 42 тысяч 396 человек.

«С лета прошлого года новое правительство уделяет приоритетное внимание привлечению женщин к высокому уровню политического управления:

• более 190 назначены на высшие руководящие должности;

• 4 — в составе 14-го кабинета министров;

• 14 возглавляют национальные ведомства, подчиняющиеся непосредственно президенту;

• 13 — заместители министров», — добавил он.

В последние годы, по словам собеседника, женщины Ирана добились значительных успехов в области спорта, и их участие во внутренних и международных соревнованиях постоянно растет.

«Развитие спортивной инфраструктуры, создание специализированных лиг для женщин и усиление поддержки со стороны спортивных учреждений предоставили более широкие возможности для девушек и спортсменок. Сегодня иранские женщины достигают выдающихся результатов в таких видах спорта, как таэквондо, каратэ, стрельба, ушу, гребля, легкая атлетика и футзал, неоднократно поднимаясь на пьедесталы мировых и азиатских чемпионатов. Завоевание ценных медалей на Олимпийских играх, Азиатских играх и чемпионатах мира свидетельствует о повышении качества тренировок, профессионализме тренеров и улучшении спортивных стандартов в женском спорте. Расширение частных клубов, рост числа девушек в спортивных школах и увеличение медийного внимания к женскому спорту также способствовали укреплению этой тенденции», — сказал он.

Эксперт резюмировал: положение женщин в Иране продолжает улучшаться. «Однако все еще существует значительный потенциал, и есть надежда на то, что, как и прежде, мы будем свидетелями дальнейшего расширения роли женщин в иранском обществе», — добавил он.