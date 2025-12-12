В Иране проходит Неделя чествования женщин

В Иране 6-12 декабря проходит Неделя чествования женщин.
В рамках этого мероприятия доктор международных отношений Тегеранского университета Мохаммад Реза Салехи рассказал 24.kg о положении женщин в современном иранском обществе.
По его словам, иранские женщины играли ключевую роль в росте и развитии страны.
«Благодаря преданности делу, творчеству и удивительной стойкости женщины смогли осуществить важные преобразования. Активно участвуя в таких сферах, как наука, культура, экономика, спорт, политика и социальная жизнь, они не только формировали путь развития общества, но и сохраняли свою жизненно важную роль в семье. Их вклад открывал новые пути к устойчивому развитию и социальному прогрессу», — говорит Мохаммад Реза Салехи.
«Кроме того, политические рамки, такие как Хартия прав и обязанностей женщин, а также новаторские законы, касающиеся образования женщин, способствовали сокращению гендерного разрыва и созданию равных возможностей в обучении. Достигнутые успехи позволили Ирану сделать уверенные шаги в направлении образовательной справедливости и расширения возможностей женщин, став успешным примером в этой области.
Другими словами, более половины студентов в университетах — женщины. Это свидетельствует о равных возможностях в получении высшего образования. Если полвека назад присутствие женщин в высших учебных заведениях было весьма ограниченным, то сегодня число студенток увеличилось более чем в 56 раз.
Кроме того, женщины присутствуют и в научной среде как преподаватели. По данным статистических институтов, в 2020-м около 34 процентов профессорско-преподавательского состава университетов Ирана составляли женщины. Это говорит о том, что женщины — не только студенты, но и преподаватели, исследователи и академические кадры, являющиеся частью системы производства знаний в стране», — рассказал Мохаммад Реза Салехи.
Доктор международных отношений заметил, что в соответствии с законами Ирана политическое участие и доступ к руководящим должностям являются правом женщин.
«В последние годы предприняты важные шаги для увеличения их присутствия на ключевых государственных и руководящих должностях на основе принципов справедливости и компетентности. В результате доля женщин-руководителей в государственных учреждениях выросла с 12 до 30 процентов.
К концу 2022 года среди 2 миллионов 246 тысяч 397 штатных, наемных и временных сотрудников государственных организаций 56 процентов составляли мужчины и 44 процента — женщины. К концу 2024-го это соотношение изменилось на 55 процентов мужчин и 45 процентов женщин, что свидетельствует о явной приверженности гендерному равенству», — подчеркнул он.
«С лета прошлого года новое правительство уделяет приоритетное внимание привлечению женщин к высокому уровню политического управления:
• более 190 назначены на высшие руководящие должности;
• 4 — в составе 14-го кабинета министров;
• 14 возглавляют национальные ведомства, подчиняющиеся непосредственно президенту;
• 13 — заместители министров», — добавил он.
«Развитие спортивной инфраструктуры, создание специализированных лиг для женщин и усиление поддержки со стороны спортивных учреждений предоставили более широкие возможности для девушек и спортсменок. Сегодня иранские женщины достигают выдающихся результатов в таких видах спорта, как таэквондо, каратэ, стрельба, ушу, гребля, легкая атлетика и футзал, неоднократно поднимаясь на пьедесталы мировых и азиатских чемпионатов. Завоевание ценных медалей на Олимпийских играх, Азиатских играх и чемпионатах мира свидетельствует о повышении качества тренировок, профессионализме тренеров и улучшении спортивных стандартов в женском спорте. Расширение частных клубов, рост числа девушек в спортивных школах и увеличение медийного внимания к женскому спорту также способствовали укреплению этой тенденции», — сказал он.
Эксперт резюмировал: положение женщин в Иране продолжает улучшаться. «Однако все еще существует значительный потенциал, и есть надежда на то, что, как и прежде, мы будем свидетелями дальнейшего расширения роли женщин в иранском обществе», — добавил он.