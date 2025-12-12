13:47
Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Политики США и Европы в Париже обсудят мирный план по Украине

Представители Украины, США и Европы встретятся в Париже для обсуждения мирного плана, сообщает Axios.

Участие в переговорах 13 декабря примут представители Соединенных Штатов, Украины, Франции, Германии и Великобритании. На повестке дня — «новые идеи» по урегулированию ключевых спорных вопросов, включая территориальный статус, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и другие проблемные темы. Эти предложения Киев изложил в специальном документе, направленном США 10 декабря.

По информации Axios, европейские руководители и президент Украины Владимир Зеленский также рассматривают возможность совместного телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом, однако конкретная дата такой беседы не определена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Москва не получала от Вашингтона новой информации относительно мирного плана. «Они работают с украинской стороной», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354320/
просмотров: 281
