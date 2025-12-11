11:10
Общество

Ситуация на перевалах стабильная: Туз-Бел закрыт, на других — усиленный контроль

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, на утро 11 декабря ситуация на основных перевалах Кыргызстана стабильная.

Тоо-Ашуу на трассе Бишкек — Ош, перевал Отмок на дороге Суусамыр — Талас — Тараз, Долон, Кызыл-Бел, Чар и Ак-Бейит, Боомское ущелье — открыты, движение транспорта идет в обычном режиме, погода ясная.

Однако на участке Барскоон — Ак-Шыйрак (62–65 километры) из-за сильного снегопада сошла лавина, дорога перекрыта. Дорожные службы уже проводят очистку.

Временно приостановлено движение на дороге Каракол — Энильчек вследствие схода снежной массы. На перевале Чон-Ашуу снегопад и метель.

Кроме того, на перевале Туз-Бел трассы Бишкек — Нарын — Торугарт из-за сильной метели временно ограничили движение.

Минтранс сообщил, что дорожные бригады работают круглосуточно, ведут расчистку трасс и обеспечивают безопасность участников дорожного движения.
