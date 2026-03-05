Штормовое предупреждение: в горных районах ожидается сход лавин

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с неустойчивой погодой с 6 по 10 марта в горных районах ожидается сход лавин, снежные заносы и накат, гололедные явления.

Лавины и снежные заносы ожидаются на:

перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел, ущелье Чычкан автодороги Бишкек — Ош;

55-115-м километре дороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу;

перевале Чапчыма дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя;

0-3-м километре дороги Красная Горка — Акташ;

перевале Долон дороги Бишкек — Нарын — Торугарт;

перевале Кок-Арт дороги Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад;

перевал Чон-Ашуу дороги Каракол — Энилчек.

МЧС призывает граждан при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.