Штормовое предупреждение: в горных районах ожидается сход лавин

МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным ведомства, в связи с неустойчивой погодой с 6 по 10 марта в горных районах ожидается сход лавин, снежные заносы и накат, гололедные явления.
Лавины и снежные заносы ожидаются на:
- перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бел, ущелье Чычкан автодороги Бишкек — Ош;
- 55-115-м километре дороги Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу;
- перевале Чапчыма дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя;
- 0-3-м километре дороги Красная Горка — Акташ;
- перевале Долон дороги Бишкек — Нарын — Торугарт;
- перевале Кок-Арт дороги Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад;
- перевал Чон-Ашуу дороги Каракол — Энилчек.
МЧС призывает граждан при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.