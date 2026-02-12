15:18
Общество

Ограничение для большегрузного транспорта на перевале Отмок сняли

Ограничение для большегрузного транспорта на перевале Отмок автодороги Суусамыр — Талас — Тараз полностью сняли. Об этом сообщили в ГП «Кыргызавтожол-Север».

Отмечается, что после завершения очистки проезжей части движение восстановлено для всех видов транспорта. Дорога открыта для проезда.

Ранее в связи с изменением погодных условий был введен временный запрет на проезд большегрузов.

Мониторинг ситуации на горных участках дороги в режиме реального времени продолжается, отметили в ГП.

Минтранс призывает участников движения не выезжать на встречную полосу при любых обстоятельствах и строго соблюдать Правила дорожного движения.
