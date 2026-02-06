На 151-м километре автодороги Ташкент — Ош, в районе перевала Камчик, зафиксирован сильный снегопад, пишет Podrobno.uz.

В связи с высоким риском схода лавин сезонные развлекательные зоны Qor City и Qor Saroy временно приостановили работу.

Граждан просят воздержаться от посещения этих зон до стабилизации погодных условий. Как только ситуация нормализуется, объекты возобновят деятельность.

Министерство чрезвычайных ситуаций следит за ситуацией и готово предоставить дополнительную информацию о состоянии безопасности на перевале.