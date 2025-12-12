В Бишкеке 12 декабря переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

У кого намечается той

Назирбек Борубаев

Родился 12 декабря 1952 года. Специальный представитель правительства по приграничным вопросам.

Медербек Саккараев

Родился 12 декабря 1971 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Санжар Муканбетов

Родился 12 декабря 1972 года. Директор Национального института стратегических инициатив.

Улугбек Календеров

Родился 12 декабря 1979 года. Заместитель министра финансов КР.

Памятные даты

День национальной литературы Кыргызстана

Фото из интернета

День национальной литературы Кыргызстана отмечается в республике ежегодно 12 декабря начиная с 2011-го по решению правительства.

Праздник посвящается памяти выдающегося классика литературы Чингиза Айтматова, родившегося 12 декабря 1928 года.

Решение о праздновании Дня национальной литературы КР, как говорится в официальных документах, принято в целях сохранения, развития и популяризации произведений кыргызской литературы.

Открыто первое среднее учебное заведение в Кыргызстане

Фото из интернета. Пишпекская мужская гимназия, 1920-е годы

12 декабря 1912 года в Пишпеке открыли мужскую гимназию — единственное в дореволюционном Кыргызстане среднее общеобразовательное учебное заведение. Открыта благодаря денежным пожертвованиям населения и субсидиям городского управления.

Учащиеся набирались в основном из привилегированных городских и байманапских семей. В 1915-м было 122 ученика, из них кыргызов — 13.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Чингиз Айтматов

Родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области.

Выдающийся кыргызский писатель внес огромный вклад в советскую литературу. Все произведения Чингиза Айтматова (в целом реалистические) полны мифологических и эпических мотивов, из-за чего его стиль называют «магическим соцреализмом». Писал на кыргызском и русском языках.

В 1952-м начал публиковать в периодической печати рассказы на кыргызском языке.

В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958-м). В год окончания курсов вышла в свет повесть «Джамиля», принесшая Чингизу Айтматову известность.

По окончании Высших литературных курсов он работал журналистом во Фрунзе (с 1991-го — Бишкек), редактором журнала «Литературный Кыргызстан» и одновременно собкором газеты «Правда» по Киргизской ССР (1959-1965). Был членом КПСС с 1959 года. Избирался членом ЦК КП Киргизии.

В 1963-м издан сборник Чингиза Айтматова «Повести гор и степей», за который он удостоен Ленинской премии.

До 1965 года писал на кыргызском языке. Первая повесть, написанная на русском, — «Прощай, Гульсары!»

В 1968-м присвоено звание народного писателя Киргизской ССР, а в 1974 году избран действительным членом (академиком) Академии наук Киргизской ССР.

В 1980-м Чингиз Айтматов написал свой первый роман «И дольше века длится день». Второй центральный роман «Плаха» написан в 1986 году.

В 1988-1990 годах был главным редактором журнала «Иностранная литература».

В 1990-1994 годах был послом СССР и России в Люксембурге. В 1994-2008 годах — послом КР в странах Бенилюкса, НАТО и Европейском союзе.

Чингиз Айтматов являлся основателем международного движения «Иссык-Кульский форум», вице-президентом Академии творчества, попечителем фонда «Вечная память солдатам», президентом Ассамблеи народов Центральной Азии, академиком Академии российской словесности, членом Римского клуба, действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы и Всемирной академии наук и искусств.

По произведениям писателя снято свыше 20 фильмов. Первой картиной по Чингизу Айтматову стала кинолента «Перевал», снятая в 1961-м режиссером Алексеем Сахаровым.

Награжден 46 государственными наградами разных стран. Свою первую награду (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов») получил в 17 лет.

Произведения писателя издавались в мире более 650 раз на 150 языках.

Умер 10 июня 2008-го в больнице Нюрнберга, где находился на лечении. Похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

Родилась биохимик Бюбюля Ахунбаева

Фото из книги Кульбюбю Бектургановой «Дочери земли кыргызской». Бюбюля Ахунбаева

Родилась 12 декабря 1929 года в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области.

Жила и воспитывалась у дяди — Исы Ахунбаева.

Бюбюля Ахунбаева — одна из первых представительниц кыргызской интеллигенции, формировавшей науку и образование в республике.

Первая кыргызка — биохимик, кандидат биологических наук.

Провела научные исследования по биохимии ржавчинных заболеваний злаковых культур и углеводному обмену у разноустойчивых к ржавчине пшениц. Ее исследования представляли значительный интерес для науки и практики. После перехода в Институт органической химии развернула исследования по углеводному обмену озимых и яровых пшениц.

Плодотворные научные исследования Бюбюля Осмоновна совмещала с активной педагогической и общественной деятельностью. Избиралась депутатом Фрунзенского горсовета, членом Ленинского райкома партии, членом парткома Академии наук, секретарем партийной организации Института

органической химии.

Умерла 26 августа 1966-го.

Умер поэт Алыкул Осмонов

12 декабря 1950 года во Фрунзе в возрасте 35 лет из-за болезни легких умер поэт, драматург, переводчик Алыкул Осмонов.

Рано лишившись родителей, воспитывался в детдомах. Печатался с 1930-го. В 1933 году окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом. До 1936-го работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш».

В 1935 году опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».

Автор сборников «Звездная молодость», «Чолпонстан», «Любовь», «Новые песни». Много писал и переводил для детей.

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели в переводе Алыкула Осмонова выдержала шесть переизданий. Перевел произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова.

Алыкулу Осмонову посмертно присуждена первая премия Ленинского комсомола республики.

Союз писателей Кыргызстана учредил литературную премию его имени. Премия Алыкула Осмонова — третья по значимости среди писателей после Ленинской премии и Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

В целях изучения жизни и творчества поэта в 1994-м создан республиканский общественно-литературный фонд.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.