Крупное месторождение газа обнаружено в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиеев

Президент Узбекистана объявил об обнаружении «очень крупного газового месторождения» в Устюртском регионе на рекордной глубине — 6,5 километра. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

Отмечается, что впервые в истории промышленности Узбекистана в Устюртском регионе была пробурена скважина на глубине 6 тысяч 500 метров, в результате чего выявлены крупные запасы природного газа.

По словам Шавката Мирзиеева, ранее геологоразведочные работы в нефтегазовом секторе велись лишь на глубине 2 тысячи 500 − 3 тысячи метров.

Он также отметил, что Узбекистан располагает большими запасами технологических минералов — теллура, лития, селена, графита, молибдена, вольфрама, титана и других. По оценкам специалистов, 10−15 процентов мировых запасов таких ресурсов сосредоточены в регионе Центральной Азии, включая Узбекистан.

«Чтобы превратить эти огромные ресурсы в продукцию с высокой добавленной стоимостью, нам прежде всего нужны наука, знания и инновации», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Согласно оценке Института энергетики, подтвержденные запасы природного газа в Узбекистане по итогам 2024 года составили 1,97 триллиона кубометров. При этом добыча в последние годы падает — 44,6 миллиарда кубометров по итогам прошлого года. По сравнению с 2019 годом (59,4 миллиарда) падение составило 14,9 миллиарда кубометров.