10:00
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Экономика

В Минприроды назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов. Информация озвучена на форуме «Диалог о добывающей отрасли: инвестиции, прозрачность, развитие».

Заместитель директора Кыргызской геологической службы при ведомстве Руслан Калилов проинформировал об инвестиционных проектах в сфере критических (стратегических) минералов.

Он отметил, что разрабатывается проект стратегии развития сектора критических минералов.

По его словам, наиболее перспективными месторождениями являются Кутессай II, Калесай, Кызыл-Омпол, Северный Акташ и месторождения глинозема (алюминия) Зардалек и Катранбаши.

Напомним, в августе 2024 года Международный деловой совет сообщал, что Британская консалтинговая компания Boston Consulting Group начала работу по разработке проекта Стратегии критических минералов для Кыргызстана.

Отрасль критических минералов является жизненно важной для мировой экономики. Ранее Европейская комиссия выделила 34 вида критических минералов, из которых 17 широко распространены. По данным Минприроды КР, все эти 17 минералов присутствуют в Кыргызстане, при этом 10 из них, включая сурьму и ртуть, имеются в большом количестве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347816/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
«Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Крупное месторождение газа обнаружено в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиеев
На месторождении Иштамберды выявлены грубые экологические нарушения
На месторождении в Чаткальском районе в 2025-м намерены добыть 1,6 тонны золота
Запасы на Кызыл-Омпольском месторождении могут увеличиться в 4 раза
В Баткене золоторудное месторождение вернули государству. Снабжало ОПГ Кольбаева
Добыча нефрита в Чон-Кызыл-Суу. Навредит ли разработка месторождения экологии?
Жители села Чон-Кызыл-Суу выступают против разработки нефритового месторождения
Жители трех сел выступают за отставку акима Чаткальского района
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
&laquo;Золото под ногами&raquo;: почему богатые недра не&nbsp;делают Кыргызстан богатой страной «Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в&nbsp;Узбекистане Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
Отмена чаевых в&nbsp;кафе. Официанты получали меньше половины из&nbsp;процентов Отмена чаевых в кафе. Официанты получали меньше половины из процентов
Бизнес
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
21 октября, вторник
09:49
Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облегчить прием в блок Украины Евросоюз может изменить правила вступления, чтобы облег...
09:46
Эпидситуация по ОРВИ и гриппу в Кыргызстане стабильная — ДГСЭН
09:39
Смертная казнь в КР. Правовая клиника «Адилет» о преждевременности инициативы
09:24
Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
09:13
ДТП на улице 7 Апреля: грузовик снес ограничитель высоты