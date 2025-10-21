В Минприроды назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов. Информация озвучена на форуме «Диалог о добывающей отрасли: инвестиции, прозрачность, развитие».

Заместитель директора Кыргызской геологической службы при ведомстве Руслан Калилов проинформировал об инвестиционных проектах в сфере критических (стратегических) минералов.

Он отметил, что разрабатывается проект стратегии развития сектора критических минералов.

По его словам, наиболее перспективными месторождениями являются Кутессай II, Калесай, Кызыл-Омпол, Северный Акташ и месторождения глинозема (алюминия) Зардалек и Катранбаши.

Напомним, в августе 2024 года Международный деловой совет сообщал, что Британская консалтинговая компания Boston Consulting Group начала работу по разработке проекта Стратегии критических минералов для Кыргызстана.

Отрасль критических минералов является жизненно важной для мировой экономики. Ранее Европейская комиссия выделила 34 вида критических минералов, из которых 17 широко распространены. По данным Минприроды КР, все эти 17 минералов присутствуют в Кыргызстане, при этом 10 из них, включая сурьму и ртуть, имеются в большом количестве.