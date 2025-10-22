В КР разрабатывают 400 месторождений, за четыре года поступил 191 миллиард сомов

На сегодня в республике на государственном балансе числится более 1 тысячи месторождений, из которых около 400 находятся в промышленной разработке или на стадии геолого-разведочных и опытно-промышленных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что оставшиеся 600 объектов временно отложены: часть — из-за исчерпания запасов, часть требует повторной оценки, переоценки экономической целесообразности или внедрения новых технологий добычи.

По данным ведомства, на месторождениях страны числится 51 вид полезных ископаемых, среди которых драгоценные металлы, цветные и редкоземельные металлы, уголь, углеводородные ресурсы и другие.

За январь — сентябрь этого года от горнодобывающих предприятий в республиканский и местные бюджеты поступило 42,7 миллиарда сомов налогов и обязательных платежей, что на 16 миллиардов сомов больше, чем за аналогичный период 2024-го.

За 2021-2025 годы в бюджет республики поступило более 191 миллиарда сомов от горнодобывающих компаний.

По состоянию на 1 января этого года базовые запасы составляют:

золото — 973 тонны (5,8 тонны выявлено дополнительно в 2025-м);

россыпное золото — 7,4 тонны (56,8 килограмма выявлено дополнительно в 2025-м);

серебро — 1,1 тысячи тонн (3,7 тонны выявлено дополнительно в 2025-м);

медь — 960,4 тысячи тонн (6,4 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м);

свинец — 47,7 тысячи тонн (101,1 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м);

цинк — 32,1 тысячи тонн (11,2 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м).

За девять месяцев этого года добыты 17 тонн золота, 198 тысяч тонн нефти, 18,9 миллиона кубометров газа и 2,3 миллиона тонн угля.

В Минприроды добавили, что с начала года проведено 26 аукционов по месторождениям, объекты реализованы на общую сумму $1,6 миллиона.

По состоянию на сентябрь 2025-го выдано 2 тысячи 5 лицензий, из них 103 принадлежат государственным предприятиям.