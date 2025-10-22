17:13
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Экономика

В КР разрабатывают 400 месторождений, за четыре года поступил 191 миллиард сомов

На сегодня в республике на государственном балансе числится более 1 тысячи месторождений, из которых около 400 находятся в промышленной разработке или на стадии геолого-разведочных и опытно-промышленных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Отмечается, что оставшиеся 600 объектов временно отложены: часть — из-за исчерпания запасов, часть требует повторной оценки, переоценки экономической целесообразности или внедрения новых технологий добычи.

По данным ведомства, на месторождениях страны числится 51 вид полезных ископаемых, среди которых драгоценные металлы, цветные и редкоземельные металлы, уголь, углеводородные ресурсы и другие.

Читайте по теме
В Минприроды назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов

За январь — сентябрь этого года от горнодобывающих предприятий в республиканский и местные бюджеты поступило 42,7 миллиарда сомов налогов и обязательных платежей, что на 16 миллиардов сомов больше, чем за аналогичный период 2024-го.

За 2021-2025 годы в бюджет республики поступило более 191 миллиарда сомов от горнодобывающих компаний.

По состоянию на 1 января этого года базовые запасы составляют:

  • золото — 973 тонны (5,8 тонны выявлено дополнительно в 2025-м);
  • россыпное золото — 7,4 тонны (56,8 килограмма выявлено дополнительно в 2025-м);
  • серебро — 1,1 тысячи тонн (3,7 тонны выявлено дополнительно в 2025-м);
  • медь — 960,4 тысячи тонн (6,4 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м);
  • свинец — 47,7 тысячи тонн (101,1 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м);
  • цинк — 32,1 тысячи тонн (11,2 тысячи тонн выявлено дополнительно в 2025-м).

За девять месяцев этого года добыты 17 тонн золота, 198 тысяч тонн нефти, 18,9 миллиона кубометров газа и 2,3 миллиона тонн угля.

В Минприроды добавили, что с начала года проведено 26 аукционов по месторождениям, объекты реализованы на общую сумму $1,6 миллиона.

По состоянию на сентябрь 2025-го выдано 2 тысячи 5 лицензий, из них 103 принадлежат государственным предприятиям. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/348121/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Минприроды назвали перспективные месторождения редкоземельных минералов
Форум в Бишкеке: Кыргызстан ищет инвестиции в добычу критических минералов
Минприроды разрешили ввести собственную форменную одежду
«Золото под ногами»: почему богатые недра не делают Кыргызстан богатой страной
Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газификация и запрет на уголь
Лаборатории для мониторинга воздуха в Бишкеке и Оше хочет закупить Минприроды
Реконструкция очистных сооружений Бишкека под контролем Минприроды
В Кеминском районе спасли детеныша краснокнижного оленя
Закупку услуг технического надзора за строительством оформило Минприроды
В Беш-Ташском государственном природном парке зафиксировали диких животных
Популярные новости
Рубль прекратил рост и&nbsp;подешевел, тенге дорожает. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;октября Рубль прекратил рост и подешевел, тенге дорожает. Курс валют на 20 октября
Рубль активно дешевеет, упали в&nbsp;цене евро и&nbsp;тенге. Курс валют на&nbsp;21&nbsp;октября Рубль активно дешевеет, упали в цене евро и тенге. Курс валют на 21 октября
По&nbsp;итогам жалоб из&nbsp;ГНС уволены 13&nbsp;налоговиков По итогам жалоб из ГНС уволены 13 налоговиков
На&nbsp;территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр На территории Сокулукского района построят индустриально-логистический центр
Бизнес
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
Больше гигабайтов, больше свободы&nbsp;&mdash; тариф MIX от&nbsp;MEGA Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
Бонусы за&nbsp;патент и&nbsp;рефералов в&nbsp;приложении &laquo;Береке&nbsp;2.0&raquo; от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Бонусы за патент и рефералов в приложении «Береке 2.0» от «Айыл Банка»
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
22 октября, среда
17:08
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBAN...
16:50
В Бишкеке поймали уличных грабителей — среди них был подросток
16:43
В КР разрабатывают 400 месторождений, за четыре года поступил 191 миллиард сомов
16:39
Новый анализ крови выявляет более 50 видов рака еще до появления симптомов
16:33
Инвестиции, визы, сотрудничество и проекты обсудили глава МИД КР и посол США