Общество

Мэрия Бишкека ждет инвесторов, готовых построить подземные парковки

Вопрос строительства многоярусных подземных парковок в Бишкеке подняли сегодня на постоянной комиссии городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

«Такие варианты рассматриваем. Если есть инвесторы, готовые построить подземные парковки, мы будем только рады», — сказал заместитель мэра города Азамат Кадыров.

Депутат Казыбек Эргешов попросил своевременно обеспечить жителей микрорайона «Аламедин-1» парковочными местами. «Прежде чем убирать гаражи, надо предусмотреть парковки, иначе начнется хаос, особенно в часы пик. Или убирать гаражи не все сразу, а поэтапно», — заметил он.

Азамат Кадыров подчеркнул, что везде, где убирают гаражи, готовы предоставить инвесторам участки под строительство многоярусных парковок.

«Чтобы начать реализацию проекта, нужно демонтировать то, что есть. Приоритетное право парковаться оставим за владельцами гаражей. К сожалению, все дворы закрыты, в свое время не было предусмотрено парковочных мест. А так вдоль улиц, где есть возможность создать парковочные места, мы создаем кармашки», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мэрия Бишкека начала демонтаж более тысячи гаражей на муниципальной земле.
