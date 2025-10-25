10:54
В Бишкеке сносят более тысячи гаражей

Мэрия Бишкека начала демонтаж более тысячи гаражей на муниципальной земле. Об этом сообщают власти города.

По их данным, управление по контролю за землепользованием уведомило владельцев гаражей о необходимости освобождения муниципальной земли и демонтаже гаражей в добровольном порядке в течение пяти дней.

Сейчас на улицах Репина и Космической подлежит сносу 701 гараж, из которых 15 уже демонтированы добровольно.

Освобожденные участки будут использованы для строительства детских садов, что позволит улучшить инфраструктуру и создать дополнительные возможности для семей с детьми.

Кроме того, по решению комиссии муниципалитета на улице Лумумбы, 48 также подлежит сносу 422 гаража. В настоящее время более 10 гаражей уже убраны.

На этом месте планируется создать новый сквер, который станет зеленой зоной для отдыха и прогулок жителей города.

Мэрия призывает владельцев гаражей к сотрудничеству и пониманию важности данных преобразований для улучшения качества жизни горожан. Все действия осуществляются в рамках законодательства и направлены на благоустройство столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348483/
