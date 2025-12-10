13:11
Общество

Почти 900 тонн муки передали жителям юга Кыргызстана от ВПП ООН и России

Генеральный консул России в Оше Роман Свистин и заместитель странового директора Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане Сурайя Хан приняли участие в церемонии передачи очередной партии гуманитарной помощи для жителей нашей страны. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бишкеке.

Отмечается, что 877 тонн витаминизированной пшеничной муки поставили из России по линии ВПП ООН.
Общий объем поставок в южные области КР в 2025 году составил 2,628 тонны муки и 121 тонну подсолнечного масла.

Продовольствие будет распределено между нуждающимися семьями южных областей республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354058/
просмотров: 324
