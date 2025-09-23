После землетрясения. Кыргызстан окажет гуманитарную помощь народу Афганистана

Кыргызстан окажет гуманитарную помощь народу Афганистана. Парламентский комитет по бюджету, экономической и фискальной политике поддержал проект соответствующего постановления кабинета министров.

По словам заместителя министра финансов Умутжана Аманбаева, на эти цели планируется выделить 6,8 миллиона сомов. Для афганцев намерены закупить продукты питания, детскую одежду и игрушки.

Напомним, землетрясение магнитудой 6 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 километра от Джелалабада, вблизи границы с Пакистаном. Погибло более 2,2 тысячи человек.