Президент Кыргызстана создал комиссию по координации международной помощи

Президент Садыр Жапаров подписал указ о создании комиссии по координации международной и гуманитарной помощи, оказываемой Кыргызстаном другим государствам.

Согласно документу, утверждено положение о работе комиссии, а также определен ее состав.

Комиссия будет заниматься координацией предоставления международной и гуманитарной помощи от имени Кыргызской Республики, чтобы обеспечить единый подход и упорядочить этот процесс.

Отмечается, что действие указа распространяется на случаи оказания помощи, не подпадающие под Закон «О международной чрезвычайной помощи».

Указ вступит в силу через семь дней.