Помощь Афганистану. Кабмин распорядился выделить продукты питания из матрезервов

Кыргызстан направит в Афганистан гуманитарную помощь на 6,87 миллиона сомов. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, стране передадут продукты питания, в том числе 90 тонн муки первого сорта, 15 тонн сахара и 15 тонн растительного масла. Также закупят детскую одежду и игрушки.

Министерство чрезвычайных ситуаций организует перевозку автомобильным транспортом и таможенное оформление. Использованные запасы восполнят за счет специального фонда МЧС. Помощь выделяется из матрезервов.

ГКНБ поручено обеспечить охрану гуманитарного груза и сопровождающих лиц на всем маршруте по Афганистану с учетом антитеррористической обстановки.

Напомним, землетрясение магнитудой 6 произошло в Афганистане в ночь на 1 сентября. Эпицентр стихийного бедствия находился на расстоянии около 27,3 километра от Джелалабада, вблизи границы с Пакистаном. Погибло более 2,2 тысячи человек.