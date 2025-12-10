11:37
Общество

В городе Ош объявили акцию по списанию пени за отопление

Муниципальное предприятие «Оштеплоэнерго» сообщило о запуске акции для абонентов, имеющих задолженность за отопление, передает его пресс-служба.

С 1 по 31 декабря жители, которые полностью погасят основной долг за потребленную тепловую энергию, смогут получить полное списание начисленной пени.

В МП пояснили, что после подтверждения оплаты каждым абонентом вся начисленная пеня будет аннулирована до конца месяца.

Предприятие рекомендует жителям воспользоваться возможностью и урегулировать задолженность в установленный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354043/
