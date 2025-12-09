12:00
Общество

Какая елка красивее — в Бишкеке или Оше? Опрос

В городах Кыргызстана в преддверии Нового года устанавливают главный символ праздника.

Высота елки на площади Ала-Тоо в Бишкеке составляет 35 метров со звездой. В этом году ее украшают в сине-серебристых тонах под цвет символики Бишкека и с учетом ее нынешнего местоположения — по соседству с постаментом памятника Манасу. Всего использовали 7 тысяч шаров.

Зеленую красавицу в городе Ош установили напротив муниципалитета. Ее украшают красно-желтыми шарами разного размера. Высота символа Нового года в прошлые годы достигала 28 метров. 

24.kg решило поинтересоваться мнением читателей о том, какая из новогодних елок им больше понравилась.

Где красивее елка — в Бишкеке или Оше?

